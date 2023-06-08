البحث عن الخبيئة.. انهيار حفرة على شاب أثناء التنقيب عن الآثار بأطفيح

حاول شاب الوصول الى الثراء السريع فاتفق مع اصدقائه على البحث عن الخبيئة وكنوز الملوك واعدوا ادوات الحفر للتنقيب عن الاثار الا انه فارق الحياة في الحفرة بعد انهيارها عليه.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بدائرة مركز أطفيح.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تحريات ومعاينة المقدم محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق بينت أن عاملا يدعى أحمد.م.س ٢٩ سنة عمد وآخرون إلى التنقيب عن الآثار خلسة بقرية عرب الأشرفية.

حسب التحريات انهارت الرمال على الشاب العشريني وباءت محاولات إنقاذه بالفشل ما أسفر عن مصرعه.

استعان رجال الشرطة بفريق إنقاذ بري لانتشال جثة العشريني وإيداعه مشرحة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بدورها ألقت الشرطة القبض على مساعدي المتوفى وتحفظت على الأدوات المستخدمة في الحفر وتحرر محضر بالواقعة.