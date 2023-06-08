عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو عايد: الوداد يقوم بحرب نفسية ضد لاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن فريق الوداد المغربي يعيش فترة فنية جيدة، بعدما أقصى صن داونز من بطولة دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن لاعبيه حصلوا على ثقة كبيرة قبل المباراة النهائية.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مواجهة الأهلي ضد الوداد لن تكون سهلة، وهم يقومون بحرب نفسية ضد لاعبي الأهلي".

وأضاف: "فريق الوداد يمتاز باللعب على الكرات العرضية، ووجود الشناوي أمر هام للأهلي في هذه المباراة".

وواصل: "روي فيتوريا قام بضم عناصر جيدة في كل الخطوط، ما بين الخبرة والشباب، واستبعد لاعبين آخرين".

وزاد: "محمود حمادة من العناصر الجيدة ويستحق الانتقال إلى الزمالك".

وأكمل: "موقف أحمد زيزو بعد سقوط لاعب الاتحاد غير جيد، كان الأفضل أن يقوم بإخراج الكرة، وكان سيقوم بموقف اخلاقي سيتذكره الجميع".

وأتم: "كنت اتمنى ان يخرج مجدي عبدالغني رئيس جمعية المحترفين بخروج بيان يدين فيه ما جاء في بيان فيفبرو، يجب الاشادة ببيان اتحاد الكرة الذي رد عليهم بقوة".

اتحاد الكرة احمد زيزو الأهلي ضد الوداد الناقد الرياضي بطولة دوري الإبطال دوري الابطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفحم 7 سيارات بالكامل.. النيابة تحقق في حريق جراج بجوار ستوديو مصر بترسا

دعاء العواصف الشديدة.. رسول الله حذر من 7 أفعال شائعة فاجتنبوها

ترشيحاتنا

شيل الفيشة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل أسير فلسطيني في قلب "رام الله"

بعد تحذيرات الأرصاد .. نصائح القيادة فى الطقس السيئ

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم.. 11 كلمة صباحا تزيحه من طريقك

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ