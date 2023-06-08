أبو عايد: الوداد يقوم بحرب نفسية ضد لاعبي الأهلي

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن فريق الوداد المغربي يعيش فترة فنية جيدة، بعدما أقصى صن داونز من بطولة دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن لاعبيه حصلوا على ثقة كبيرة قبل المباراة النهائية.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مواجهة الأهلي ضد الوداد لن تكون سهلة، وهم يقومون بحرب نفسية ضد لاعبي الأهلي".

وأضاف: "فريق الوداد يمتاز باللعب على الكرات العرضية، ووجود الشناوي أمر هام للأهلي في هذه المباراة".

وواصل: "روي فيتوريا قام بضم عناصر جيدة في كل الخطوط، ما بين الخبرة والشباب، واستبعد لاعبين آخرين".

وزاد: "محمود حمادة من العناصر الجيدة ويستحق الانتقال إلى الزمالك".

وأكمل: "موقف أحمد زيزو بعد سقوط لاعب الاتحاد غير جيد، كان الأفضل أن يقوم بإخراج الكرة، وكان سيقوم بموقف اخلاقي سيتذكره الجميع".

وأتم: "كنت اتمنى ان يخرج مجدي عبدالغني رئيس جمعية المحترفين بخروج بيان يدين فيه ما جاء في بيان فيفبرو، يجب الاشادة ببيان اتحاد الكرة الذي رد عليهم بقوة".