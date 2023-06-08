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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يوجه رسالة غامضة لمتابعيه عبر إنستجرام

إمام عاشور
إمام عاشور

وجه إمام عاشور لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، رسالة لمشجعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب إمام :أسوء شكل لعدم المساواة هو أن نحاول المساواة بين أشياء غير متساوية لو لم يوجد الألم لما وجد الصبر ولو لم يوجد الصبر لما وجدت الفضيلة".

 

وكشفت الإعلامية سهام صالح أن شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يقود مفاوضات عودة إمام عاشور، نجم ميتلاند الدنماركي إلى القلعة البيضاء من جديد.

وقالت سهام صالح في برنامج الكلاسيكو:"شيكابالا تحدث مع إمام عاشور  وقاله أنت مرحب بيك في الزمالك".

وأضاف: “قائد الزمالك تحدث مع الإدارة على إمكانية عودة إمام عاشور للفريق مرة أخرى، ومسؤولي النادي الأبيض أكدوا ترحيبهم بالأمر، حال عودتة إلى مصر.

 

امام عاشور

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