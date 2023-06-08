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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ستمتد لأفريقيا والعالم.. بيريرا يكشف خطته لتطوير منظومة التحكيم في مصر

صدى البلد

كشف البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن خطته لتطوير منظومة التحكيم المصرية، وآخر المستجدات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

 

وقال بيريرا في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي  المقام بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم" اتواجد في مصر منذ 3 شهور وسعيد جدًا بأول مؤتمر حيث أسعى للعمل بكل شفافية ووضوح، وسعيد بالعمل في مصر، إنها من أكبر الدول التي أعمل لديها".

وأضاف بيريرا أنه عندما عندما طلب مني جمال علام رئيس الاتحاد المصري، تحسين مستوى التحكيم في مصر لم اتردد لحظة في قبول المهمة مشيرا الي ان أهدافه لن تقف علي تطوير التحكيم في مصر فقط بل ستمتد الي أفريقيا والاتحاد الدولي لكرة القدم أيضًا.

وأوضح بيريرا انه يملك فريق عمل كبير من جميع أنحاء الجمهورية، يعملون على مساعدته من أجل تطوير المنظومة، ويعمل جاهدا على ذلك.

وطالب بيريرا بزيادة بدلات الحكام في الموسم المقبل، حيث أنهم يتقاضون في الموسم الحالي 7 آلاف جنيه، ونفس الأمر لطاقم حكام الفيديو "VAR".

وأكد بيريرا أنه يجب أيضا زيادة البدلات لحكام القسم الثاني والناشئين، بهدف الارتقاء مستوى الحكام وتوفير الراتب الذي يليق بهم.

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