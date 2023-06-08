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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فخور بعلاقته بـ السيسي | رئيس صربيا لـ مفتي الجمهورية : ننظر بإعزاز إلى مصر بزخمها الديني والثقافي والحضاري

الرئيس الصربي يستقبل
الرئيس الصربي يستقبل مفتي الجمهورية

الرئيس الصربي يستقبل مفتي الجمهورية

ويؤكد: 

ننظر بإعزاز إلى مصر بزخمها الديني والثقافي والحضاري
الرئيس الصربي لمفتي الجمهورية: 


• فخور بعلاقتي مع الرئيس السيسي وأقدِّر جهودَه المستمرة في إحداث تنمية شاملة في مصر 
• ننظر بإعزاز إلى مصر بزخمها الديني والثقافي والحضاري 
• أسعى بكل قوة إلى إدماج المسلمين في الحكومة والدولة الصربية لتحقيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك 
• نسعى إلى إحياء حركة عدم الانحياز لتستعيد دَورها بشكل كامل 
• المسلمون يمثلون جزءًا لا يتجزأ من الحياة الثقافية والحضارية للشعب الصربي 
• نعمل على ترميم دُور العبادة لأن ذلك من صميم واجبنا الوطني

مفتي الجمهورية للرئيس الصربي

 

• نقدِّر اهتمام الرئيس الصربي بتقديم الدعم للمسلمين وترميم المساجد في أنحاء صربيا 
• نتطلع إلى تعزيز التعاون الديني مع صربيا 
• مصر وصربيا يشتركان في سمات كثيرة من أهمها تطبيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك والوئام الديني في المجتمع 
• نعالج في مصر قضايا التطرف الديني من منطلق رسالتنا الأساسية بأن الهدف الأسمى لكل الأديان هو تحقيق السلم العالمي 
 

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "إنني فخور بعلاقتي مع الرئيس السيسي وأقدِّر جهوده المستمرة في إحداث تنمية شاملة في مصر، وأقدِّر التحديات الكثيرة التي تمرُّ بها مصر، ونحن ننظر بإعزاز إلى مصر بزخمها الديني والثقافي والحضاري". 


وأضاف خلال استقباله لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- ضمن لقاءات زيارته الرسمية إلى بلجراد، إنه يسعى بكل قوة إلى إدماج المسلمين في الحكومة والدولة الصربية لتحقيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك والاستقرار في المجتمع الصربي، مؤكدًا: "نسعى إلى إحياء حركة عدم الانحياز لتستعيد دَورها بشكل كامل". 


وأوضح الرئيس الصربي أن المسلمين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من الحياة الثقافية والحضارية للشعب الصربي. وأضاف: نقوم بترميم دُور العبادة لأن ذلك من صميم واجبنا الوطني.  


من جانبه قدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال اللقاء تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصربي وتطلعه لزيارته المرتقبة إلى مصر قريبًا. 


وقال مفتي الجمهورية: "نقدِّر اهتمام الرئيس الصربي بتقديم الدعم للمسلمين وترميم المساجد في أنحاء صربيا"، وأضاف مؤكدًا: إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الديني مع صربيا. 


وذكر فضيلة المفتي أن مصر وصربيا يشتركان في سمات كثيرة، من أهمها تطبيق مبدأ المواطنة والعيش المشترك والوئام الديني في المجتمع. 


وأكد فضيلته على ضرورة التركيز على القواسم المشتركة بين الأديان، مشيرًا إلى أهمية إدراك أتباع الأديان المختلفة هذه القواسم المشتركة إدراكًا واعيًا والتمسك بها. 


وأوضح أننا في مصر نعالج قضايا التطرف الديني من منطلق رسالتنا الأساسية بأن الهدف الأسمى لكل الأديان هو تحقيق السلم العالمي. 


وأعلن فضيلة المفتي في ختام اللقاء إتمام الاتفاق مع الجانب الصربي على إطلاق مبادرة مشتركة للسلام والوئام الديني والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

الرئيس الصربي يستقبل مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية للرئيس الصربي

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