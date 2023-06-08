رئيس كينيا خلال الكوميسا يطالب بتوحيد العملة فى أفريقيا وتضمينها بالتجارة

قال رئيس كينيا، خلال كلمته اليوم بقمة الكوميسا، بمشاركة الرئيس السيسي: “نحتاج إلى الإستماع وإنشاء أنظمة موحدة ذات كفائة عالية”، مشيرا إلى أن قارة إفريقيا لديها العديد من البنية التحتية الإقليمية، حيث يجب أن يتم تطويرها.

وأضاف رئيس كينيا: “علينا إقصاء كافة العواقب والتحديات التي أمامنا، وتوحيد العملة مثل الدولار واليورو وتضمينها فى تجارتنا من أجل إيجاد الميزة التنافسية”.

وتابع رئيس كينيا: “لدينا العديد من الأفكار التي تقوم بتسهيل إجراءات القارة الإفريقية داخل ربوع القارة، بدون عملية دفع بين دول القارة إلى بعضها إلى بعض من دولة إلى أخري، و نحتاج إزالة تلك العقبة، وكان علينا التفاوض من أجل إيجاد حل للدولار”.

وأشار: "علينا توحيد عمليات الدفع لجعلها أكثر سهولة، ونعمل جنب إلى جنب من أجل إزدهار دولنا والإتحاد الإفريقي يحتاج إلى توحيد القوى، وإلي إعادة توحيد صفه من أجل توحيد منصاته وتحقيق تطلعاته، ونعمل على تأكيد قدراتنا الإفريقية".