بحضور ممثلي السفارة.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للثقافة الهندية

شهد د. ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، و"ديفي ساهي مينا"، المستشار الثقافي للسفارة الهندية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الهندية والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

جاء ذلك بحضور د. محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، ووفد السفارة الهندية المكون من “أمبرج ساركار”، مدرس الثقافة والفنون، ومحمد سعيد منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند، وانيتا سولانكي مدربة اليوجا بالسفارة الهندية، وعدد من الإعلاميين والطلاب وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات العميقة بين مصر والهند الممتدة لأكثر من ٧٥ عامًا خلال العصر الحديث مشيدًا بالحضارة والثقافة الهندية والتي تشمل أكثر من ١٠٠٠ لغة مختلفة، وتحتضن العديد من الديانات والثقافات بكافة المجالات معرباً عن أهمية هذه الاحتفالية لتعريف الطلاب بالثقافات المختلفة.

وأكد د. عاصم العيسوي أن الاحتفالية تأتي احتفاءً باليوم العالمي للثقافة الهندية تزامنًا مع اليوم العالمي لليوجا، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين الحضارتين المصرية والهندية ثقافيًا ودبلوماسيًا.

وقام “ديفي ساهي مينا”، المستشار الثقافي للسفارة الهندية، بتقديم الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين منذ استقبال الزعيم سعد زغلول للمهاتما غاندي في مصر عام ١٩٣١ والتي امتدت حتى هذا العام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية اليوم الجمهوري الهندي الذي يوافق ٢٦ يناير من كل عام، مضيفًا أن السفارة الهندية بجمهورية مصر العربية تحتفل باليوم العالمي لليوجا بالاضافة إلى ٧٧ دولة تحتفل بهذا اليوم.

وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا عن جمهورية الهند، وعرضًا لبعض الفنون الهندية الكلاسيكية فضلاً عن تقديم عرض لرياضة اليوجا.

وعلى هامش الاحتفالية تم عقد ورشة عمل عن رياضة اليوجا لطلاب جامعة الفيوم بصالة الألعاب الرياضية بالجامعة.

وقام أ.د ياسر مجدي حتاته، أ.د عاصم العيسوي بتبادل دروع التكريم مع ممثلي السفارة الهندية.

f01cee68-800c-45be-be3f-10e8a251cfb5

0eee476d-d940-4a69-b3bf-fbe45ee78b83

3db90637-d576-459b-a5ea-3c4d77e8d5aa

5b79acae-b9a0-4af9-ac44-8fb03bc260d4

69bf9b20-2943-4b71-ac27-cb6205da8bb7

7439e9a6-f7b4-4c43-b809-a9f6d207c73b

31040baf-470b-4f5f-807b-e09e24968c65

044320a2-e000-41d4-9033-204db5666f51

b55e057f-dd2e-4c6a-8b0c-e2b43ec1c449

c3cb4d7a-e5d7-42e1-895c-24c82157bc53

c7352b00-e366-4ad2-93d1-a41ecf307fbd

cde2efbb-dec0-461b-91e5-09174b5e6b57