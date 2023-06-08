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تعليم

بحضور ممثلي السفارة.. جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للثقافة الهندية

صدى البلد

شهد  د. ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، و"ديفي ساهي مينا"، المستشار الثقافي للسفارة الهندية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للثقافة الهندية والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة. 

جاء ذلك بحضور د. محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية، ووفد السفارة الهندية المكون من “أمبرج ساركار”، مدرس الثقافة والفنون، ومحمد سعيد منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند، وانيتا سولانكي مدربة اليوجا بالسفارة الهندية، وعدد من الإعلاميين والطلاب وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقات العميقة بين مصر والهند الممتدة لأكثر من ٧٥ عامًا خلال العصر الحديث مشيدًا بالحضارة والثقافة الهندية والتي تشمل أكثر من ١٠٠٠ لغة مختلفة، وتحتضن العديد من الديانات والثقافات بكافة المجالات معرباً عن أهمية هذه الاحتفالية لتعريف الطلاب بالثقافات المختلفة.

وأكد د. عاصم العيسوي أن الاحتفالية تأتي احتفاءً باليوم العالمي للثقافة الهندية تزامنًا مع اليوم العالمي لليوجا، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين الحضارتين المصرية والهندية ثقافيًا ودبلوماسيًا.

وقام “ديفي ساهي مينا”، المستشار الثقافي للسفارة الهندية، بتقديم الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين منذ استقبال الزعيم سعد زغلول للمهاتما غاندي في مصر عام ١٩٣١ والتي امتدت حتى هذا العام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية اليوم الجمهوري الهندي الذي يوافق ٢٦ يناير من كل عام، مضيفًا أن السفارة الهندية بجمهورية مصر العربية تحتفل باليوم العالمي لليوجا بالاضافة إلى ٧٧ دولة تحتفل بهذا اليوم.

وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا عن جمهورية الهند، وعرضًا لبعض الفنون الهندية الكلاسيكية فضلاً عن تقديم عرض لرياضة اليوجا.

وعلى هامش الاحتفالية تم عقد ورشة عمل عن رياضة اليوجا لطلاب جامعة الفيوم بصالة الألعاب الرياضية بالجامعة.

وقام أ.د ياسر مجدي حتاته، أ.د عاصم العيسوي بتبادل دروع التكريم مع ممثلي السفارة الهندية.

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