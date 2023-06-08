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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة تضبط كمية من السجائر الأجنبية مهربة

ضبط سجائر أجنبية
ضبط سجائر أجنبية مهربة

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي المدير العام  من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة شرطة تأمين البضائع وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة مفادها إعتزام  شركة أ . ف . و تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع ضمن بالبيان الجمركي رقم ٣٣٧٥٠ لسنه ٢٠٢٣ والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جوافة مصدرة إلى دولة إنجلترا  بجمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوى .

وتم عرض الطرود على جهاز الكشف بالأشعة x-ray  فتلاحظ وجود كثافات مختلفة .

قام أحمد أبو الفضل مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد أسامة مدير إدارة الحركة وهانى زيدان مدير إدارة التعريفة وأحمد النواوي رئيس الوردية الثانية وأحمد هشام وساره جودة مأموري الحركة لكشف ومعاينة المشمول فتبين وجود 4176 علبة سجائر أجنبية الصنع ماركة وينستون Winston غير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة أسفل كراتين الجوافة بشكل يصعب أكتشافه .

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 276 ألف جنيه .

قرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم  1 لسنه 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابه على جميع المنافذ الجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي .

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