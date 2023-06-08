إقرار | تطور مثير في أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين ..خاص

أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، أنه تم الاتفاق بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والمطرب ويجز على حل الأزمة.



وأضاف عبد الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد أنه تم الاتفاق بين مصطفى كامل وويجز على ضرورة حضور الثاني إلى مقر النقابة قبل موعد حفلته القادمة يوم 23 من شهر يونيو الجاري بالتجمع الخامس، وتوقيعه على الإقرار الذي فرضه مصطفى كامل على مطربي المهرجانات والراب.



طرح تذاكر حفل ويجز

طرحت الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب ويجز التذاكر عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى بيع التذاكر الأونلاين.



التذاكر تم طرحها بثلاث فئات مختلفة الأولى منها بسعر 1000 جنيه أما الثانية بـ750 جنيه والثالثة بسعر 500 جنيه.





تفاصيل حفل ويجز

ويستعد مؤدي الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في منطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو 2023، وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

وأكد الدكتور محمد عبد الله المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أن أزمة ويجز مع النقابة لم تحل حتى هذه اللحظة.



وأضاف عبدالله فى تصريحات خاصة، أن هناك إجراءات لا بد أن يتبعها ويجز لإحيائه حفل داخل مصر، وهي أن يتواجد داخل نقابة المهن الموسيقية للتوقيع على الإقرار الذى وضعه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لفئة مطربي الراب والمهرجانات.



وأضاف أن الشركة المنظمة للحفل لم تقم بتسديد رسوم إقامة الحفل مع تجديد الاشتراك السنوي والذي يبلغ 215 ألف جنيه.