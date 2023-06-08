عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقرار | تطور مثير في أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين ..خاص

ويجز ومصطفى كامل
ويجز ومصطفى كامل

أكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة، أنه تم الاتفاق بين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين  والمطرب ويجز على حل الأزمة.


وأضاف عبد الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد أنه تم الاتفاق بين مصطفى كامل وويجز على ضرورة حضور الثاني إلى مقر النقابة قبل موعد حفلته القادمة يوم 23 من شهر يونيو الجاري بالتجمع الخامس، وتوقيعه على الإقرار الذي فرضه مصطفى كامل على مطربي المهرجانات والراب.
 

 

طرح تذاكر حفل ويجز

 

طرحت الشركة المنظمة لحفل مؤدي الراب ويجز التذاكر عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى بيع التذاكر الأونلاين.
 

التذاكر تم طرحها بثلاث فئات مختلفة الأولى منها بسعر 1000 جنيه أما الثانية بـ750 جنيه والثالثة بسعر 500 جنيه.

 

تفاصيل حفل ويجز

ويستعد مؤدي الراب ويجز، لـ حفلة غنائية جديدة في منطقة التجمع الخامس، يوم 23 يونيو 2023، وهو الحدث الذي سيجمع محبي الموسيقى من كل مكان في ليلة لا تُنسى.

 

أزمة ويجز مع نقابة الموسيقيين

وأكد الدكتور محمد عبد الله المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس الإدارة أن أزمة ويجز مع النقابة لم تحل حتى هذه اللحظة.

وأضاف عبدالله فى تصريحات خاصة، أن هناك إجراءات لا بد أن يتبعها ويجز لإحيائه حفل داخل مصر، وهي أن يتواجد داخل نقابة المهن الموسيقية للتوقيع على الإقرار الذى وضعه نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لفئة مطربي الراب والمهرجانات.

وأضاف أن الشركة المنظمة للحفل لم تقم بتسديد رسوم إقامة الحفل مع تجديد الاشتراك السنوي والذي يبلغ 215 ألف جنيه.

محمد عبد الله نقابة المهن الموسيقية ويجز مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلان عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال أيام والتطبيق الشهر المقبل

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

مفاجأة.. بئر السيدة عائشة يكشف عن كنز أثري جديد لمصر| صور

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

كفاية تنمر وكلام مؤذي.. القصة الكاملة لاعتذار حلا شيحة للوسط الفني ونقابة الممثلين

استشهاد ضابط شرطة.. الداخلية: مصرع عنصر شديد الخطورة في أسيوط

في مديونية اتحاد الكرة.. نادي الزمالك يتصدر والأهلي خارج السيطرة

موضوعات متعلقة

بعد دبي وقبل تركيا.. كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا في عمان

أخبار الفن.. حقيقة التحضير لـ جزء ثانٍ من مسلسل Suits بالعربي ومحمد رمضان يحضر لأغنية جديدة

مصطفى كامل يكشف موعد فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الموسيقيين .. فيديو

ظهور منى الشاذلي وكريم يغني لأول مرة.. طرح البرومو الرسمي لبيت الروبي

كيرة والجن وهارلي.. أفلام مصرية من السينما للمنصات العربية

الجمعة.. عمر كمال في دبي لإحياء حفل غنائي

العالم كله هيرقص.. محمد رمضان يحضر لأغنية جديدة في رومانيا

1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل ويجز في التجمع الخامس

ترشيحاتنا

سلطة الطيران تشارك في ورشة عمل وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة بألمانيا

بلينكن: نقدر مجهودات السعودية.. والشراكات الأمريكية الخليجية تتوسع في شتى المجالات

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد في مصر منذ 20 عاما

بحضور الزعماء الأفارقة | الرئيس السيسي يشارك في قمة الكوميسا .. صور

الفيدرالي الأمريكي يقلب الموازين.. مفاجآت مدوية في أسعار الدولار والذهب

الوداد المغربي يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة الأهلي بـ إياب نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

8 يونيو| اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على سبب التسمية

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

فيديو

تفاصيل العاصفة المدارية بيبارجوي .. أية دولة عربية ستتأثر بها؟

تعود لمصر قريبا.. حلا شيحة تعتذر لنقيب الممثلين | هل نشاهدها على المسرح قريبا؟

صفعة لمدعى تخلف مصر عن سداد التزاماتها.. الدولة تثبت قدرتها على الوفاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ