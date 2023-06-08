للمرة الخامسة.. لماذا يقضي محمد صلاح إجازته في جزيرة بيوض كل عام.. فيديو

‏نقلا عن فضائية العربية، من جديد عاد نجم ليفربول محمد صلاح لجزيرة "بيوض" بالغردقة لخامس مرة لقضاء إجازته.

وتابع التقرير الذي نشرته فضائية العربية، أن محمد صلاح حافظ على عادته بزيارة منطقة "شعاب بيوض"، مع العلم أن جزيرة "بيوض" تقع في الجونة على مساحة 5 كيلو متر وتتميز المياه في منطقة "شعاب بيوض" بالانخفاض كما أن حركتها هادئة وتضم شعابا فريدة.

الجزيرة تتميز بالهدوء

وأضاف التقرير أن صخورها تساعد في تهدئة سرعة الأمواج وتشتهر أيضا بظهور الكائنات البحرية النادرة مثل الدلافين والسلاحف البحرية، والجزيرة تتميز بالهدوء وبمناظرها الطبيعية الخلابة لأنه لا يصل إليها سوا اليخوت الخاصة.