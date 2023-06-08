بكري: إشادة كبيرة بالدولة المصرية والرئيس السيسي في قمة الكوميسا .. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قمة الكوميسا اليوم في زامبيا شهدت إشادة كبيرة بالدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته وخبرته في قيادة مصر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، في قمة تجمع الكوميسا، نالت أيضا إشادة كبيرة من المشاركون في القمة، مؤكدا أن الرئيس أكد أن الحوار هو السبيل لحل أزمات القارة، وكانت رسائل الرئيس تعني أن مصر حاضرة ورؤية استراتيجية للحاضر والمستقبل بهذا التجمع الهام وإفريقيا.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ن هناك قوى كارهة للدولة المصرية تروج الشائعات، لافتا إلى أنه لابد من الانتباه جيدا لما يحاك بالدولة المصرية خلال الفترات المقبلة.

محاولات عديدة لإثارة الفتنة

وأشار مصطفى بكري إلى أن الدولة المصرية تتعرض لحرب ممنهجة وكانت هناك مساعي لأخونة الدولة وطمس هويتها، مؤكدا أن الدولة تعرضت أيضا لمحاولات عديدة لإثارة الفتنة وإهانة القضاء

