التنمية المحلية تكشف تطورات استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي 

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تطورات استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 والمقرر عقده في القاهرة عام 2024.



وقال الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، المنتدى الحضري العالمي يعد الحدث الأهم لدى الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ كوب 27 والذي عقد في مدينة شرم الشيخ.

أجندة دول الجنوب

وأشار خالد قاسم إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أهمية تبني أجندة دول الجنوب للوصول على مستهدفات عملية التنمية المستدامة على أرض إفريقيا.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، القاهرة من أكثر المناطق التي شهدت تنمية حضارية شاملة و أن الدولة تؤمن بأن الوقت الحالي يتطلب توافر جميع الجهود والأفكار لمناقشة جوانب عملية التحضر بمفهومها الشامل والعمل على مواجهة تحديات عدم المساواة والفقر، فضلاً عن تعزيز التماسك الاجتماعي.