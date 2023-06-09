السفيرة منى عمر: دول إفريقية كثيرة استفادت بالخبرات والعقول المصرية

أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقا، أهمية جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية، مشددة على أن زيارات الرئيس خطوة مهمة ولها دلالة كبيرة بالنسبة لعلاقات مصر بالدول الإفريقية.

وعلقت السفيرة منى عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، على تسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الكوميسا لدولة زامبيا، قائلًا :"أصف ذلك بأنه محار أنهى مهمته وسلم السلاح".

وأوضحت أن الكوميسا من أهم التجمعات الإفريقية في الفترة الحالية، لافتة إلى أن مصر انضمت للكوميسا منذ سنوات طويلة وثاني مرة تتولى الرئاسة، مضيفة أن زيارة أنجولا هامة جدًا، خاصة أن هذه هي أول زيارة لرئيس مصري.

الاستفادة من العقول المصرية



وشددت على أن نقل الخبرات والاستفادة من العقول المصرية توجه ليس بجديد، ولكن قائم منذ زمن، ومصر دولة غنية بالعقول، ودول إفريقية استفادت كثيرًا بالخبرات المصرية.