رئيس شعبة الدخان: البطء في اتخاذ القرارات أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر

‏قال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر في اتحاد الصناعات إنه للتسهيل على المستهلك هناك باركود على علب السجائر يوجد فيه رقم التشغيل بالسعر المعلن للعلبة والطريقة سهلة بأي هاتف محمول يمكن معرفة سعر العلبة لمواجهة جشع التجار.

وتابع إبراهيم إمبابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، تقديم الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن البطء في اتخاذ القرار هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر السجائر في السوق السوداء والشعب المصري شعب ذكي ويفهم جيدا، وفي ميزانية عام 2023 2024 وزير المالية أعلن في الميزانية المستهدفة من قطاع السجائر والدخان 88.6 مليار جنيه واي شخص بالطبع سوف يفهم أن هناك زيادة سوف تحدث في هذا القطاع عبارة عن ضريبة.

البطء في اتخاذ القرار

وأضاف أن التجار كانوا يعلمون أن هناك زيادات سوف تحدث فقرروا رفع الأسعار ولو تم اتخاذ القرار منذ شهر فقط، زيادة السعر قد تكون نصف جنيه أو جنيه واحد فقط وليس كل هذه المبالغة في الزيادة.