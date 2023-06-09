سعره يتجاوز 50 مليون جنيه .. يخت فاخر لمحمد صلاح خلال أجازة الجونة

في إجازته السنوية المعتادة، يستمتع النجم المصري محمد صلاح بوقته على شواطئ الغردقة ورحلته البحرية المميزة إلى جزيرة "بيوض"، التي يعشقها ويزورها للعام الخامس على التوالي. هذا العام، يستخدم صلاح يختًا فاخرًا يقدر بأكثر من 50 مليون جنيه لاستكشاف المياه الزرقاء والمناظر الطبيعية الخلابة في المنطقة.

تتميز هذه الرحلة البحرية بالرفاهية والترف، حيث يتوفر على متن اليخت ثلاث غرف نوم ماستر، تحتوي كل منها على حمام خاص، بالإضافة إلى صالة استقبال فسيحة وسبيد "بوت صغير" ومطبخ كامل، يعتبر هذا اليخت وسيلة فاخرة لصلاح للاسترخاء والاستمتاع بأجواء البحر والشمس.

بالنهار، يستمتع محمد صلاح بالغطس وممارسة السنوركل في جزر الغردقة، حيث يستكشف عالم الحياة البحرية ويتمتع بمشاهدة الشعاب المرجانية الرائعة. بعد غروب الشمس، يعود صلاح إلى الجونة ويستمتع بتناول وجبة الغذاء في أحد الفنادق الفاخرة في المنتجع، حيث يتمتع بتجربة المأكولات الشهية والخدمة الراقية.

وفي الأمسيات، يعود صلاح إلى فيلاه الخاصة في الجونة للاسترخاء والاستجمام. يستمتع بقضاء الوقت مع الأهل والأصدقاء، وقد يقوم ببعض الأنشطة الترفيهية مثل الاسترخاء في حوض السباحة أو الاستمتاع بإطلالة خلابة على البحر الأحمر.

من المقرر أن يستمر صلاح في إجازته في الجونة حتى 10 يونيو، حيث سينضم بعدها إلى معسكر المنتخب الوطني المقرر عقده في الفترة من 10 يونيو إلى 18 يونيو، من خلال هذه الإجازة، يستعيد صلاح نشاطه ويستعد للمشاركة في المباريات المقبلة مع منتخب بلاده.

تعكس إجازة محمد صلاح في الجونة ورحلته البحرية المميزة التي يلتزم خلالها بنظام غذائي صحي ويستمتع بالأنشطة البحرية والاسترخاء على شواطئ الغردقة، رغبته في الاستمتاع بالطبيعة الخلابة لمصر والاسترخاء بعيدًا عن ضغوطات الملاعب والتدريبات، إنها فترة هامة للاستعادة والاستعداد للتحديات القادمة في مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم عالمي.