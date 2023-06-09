ناقد رياضي يفتح النار على عصام الشوالي: الأهلى محدش بيساعده

فتح الناقد الرياضي خالد طلعت، النار على المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، بعد الاتهامات التي طالته من جماهير الأهلي بخروجه عن الحياد، خلال تعليقه على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم الأحد الماضي.



وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح له علي لسان خالد طلعت "خالد طلعت يصدم عصام الشوالي بالأرقام: الأهلى خاض مباريات هذا الموسم أكثر من الزمالك والوداد والترجي.. محدش بيساعده ولاعيبته مجهدة أكثر من أي فريق في شمال أفريقيا"

يتأهب فريق الأهلى لخوض مباراته الحاسمة والمصرية ضد الوداد المغربى فى العاشرة مساء الأحد المقبل "بتوقيت القاهرة" على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى ختام مشواره نحو التتويج باللقب الأفريقى، فيما كان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.