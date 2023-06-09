صباح البلد يعلق على كلمة الرئيس السيسي بقمة الكوميسا بالأمس

علقت الإعلامية لميس سلامة عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة الكوميسا بالأمس، قائلة: القمة بالأمس شهدت تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.

واضافت “لميس سلامة” خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن كلمة الرئيس السيسي بالأمس شملت العديد من النقاط الهامة، أبرزهم الاستقرار والأمن، ودورهم في تنمية القارة، كما أكد الرئيس السيسي أن السياسة في مصر تعتمد على التهدئة والتعامل بصبر مع المشاكل.

واسترسلت: الرئيس السيسي شدد على أهميه التنمية والاستثمار، متابعة: كل التوفيق لبلادنا وللرئيس السيسي.

ولفتت الإعلامية نهاد سمير، بأن الدولة المصرية حصلت على العديد من الاشادات لجهود الرئيس السيسي والقيادة السياسية ودور مصر الرائد في قيادة العمل الافريقي.