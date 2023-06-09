هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية تنعيان والدة رئيس الوزراء

تقدمت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بخالص العزاء إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدته، داعين الله أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يدخلها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وتوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، من المقرر أن تقام صلاة الجنازه، غدا السبت، 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وسيتم الدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.

ويتلقى رئيس الوزراء، العزاء، يوم الأحد 11 يونيو، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.