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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البريد: حريصون على مواكبة التطورات التكنولوجية لتعزيز ثقة المواطنين

البريد
البريد

كشف أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد، تفاصيل توقيع الهيئة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون لحصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

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بروتوكول تعاون لتقديم خدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة عبر مكاتب البريد| تفاصيل

وأضاف أحمد منصور في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة في تحقيق الشمول المالي واتاحة العديد من فرص العمل للمستثمرين.

تابع الأمين العام للهيئة القومية للبريد، البروتوكول يستهدف حصول المواطنين على نموذج الرخصة المؤقتة من خلال مكاتب البريد، موضحا أن البريد حريص على مواكب التطورات وما يحدث من متغيرات تكنولوجية وتحول رقمي لنيل ثقة ورضا المواطنين.
 

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