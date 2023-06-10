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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعقد السيمنار العلمي للدراسات العليا .. غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة غدآ السيمنار العلمي السابع والعشرون  لوكالة الدراسات العليا بعنوان : أدوات التحليل الإحصائي الوصفي باستخدام برنامج SPSS ( الجزء الثاني )، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتوره حنان جنيد عميدة الكلية.

ويحاضر في السيمنار الدكتوره نسمة صالح الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويقام اليوم الأحد الموافق 11 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً عبر تطبيق zoom.

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على الجانب الأخر،التقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى جهود الجامعة في ملف التغيرات المُناخية وإطلاقها مسابقات بحثية كبرى لعلمائها وطلابها للتقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق للحد من تغيرات المناخ، وتنظيم نموذج محاكاة لطلاب الجامعة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة حول إعداد برامج جامعية لعلوم البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والتغيرات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي، وتنظيم ندوة للدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للحديث حول ملف التغيرات المناخية.
 

كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة كلية الإعلام وكالة الدراسات العليا SPSS برنامج SPSS أدوات التحليل الإحصائي الوصفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

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