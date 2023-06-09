سقوط صبي من علو.. وإصابة 4 أشخاص في حادث بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، اليوم، الجمعة، طفلاً يبلغ من العمر 7 سنوات، سقط من علو، وجرى إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بكفر الشيخ

كما أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث سيارة بقرية محلة موسى التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير إدارة المستشفى.



وكشفت سجلات المستشفى أن المصابين، في الحادث، هم : نادية .ن .م 53 عاماً، ومحمد.س.ح 9 سنوات، آلاء. س. ح، 21 عاماً والسيد. س.ح 24 عاماً، وتراوحت الإصابات الخاصة بهم ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة، وحالتهم الطبية مستقرة.