بأسعار مخفضة.. كيفية حجز أضاحى وزارة الزراعة 2023

كشف سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، عن سبل حجز أضاحي وزارة الزراعة ، قائلا :" من يرغب فى الحجز عليه التوجه إلى مبنى قطاع الخدمات والإنتاج الحيواني بالدقي ويتم الحجز فى الدور السادس" .
ونوه "صالح" خلال تصريحات لـ " صدي البلد " ، إلى أن الحجز يتم عن طريق الفيزا فقط ليتم دفع مقدم ثم دفع باقي المبلغ عند استلام الأضحية .
وأكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة ، أنه تم طرح الأضاحى فى منافذ الوزارة منذ الأسبوع الماضى ، موضحًا أنه يتم أيضا طرح اللحوم المذبوحة بجميع منافذ الوزارة بأسعار تقل عن السوق بنسبة كبيرة .
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن 13 نصيحة للمواطنين، لشراء أضحية سليمة، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وجاءت النصائح كما يلي
1- أن تكون رأس الماشية مرفوعة لأعلى وليس متدنية لأسفل.
2- أن تكون عين الماشية بارقة، ولا يوجد بها أي اصفرار أو احمرار، وتكون خالية من الإفرازات والدموع.
3- أن تتنفس الماشية بشكل طبيعي ولا تعاني من السعال أو النهجان.
- أن تكون أنف الماشية خالية من الإفرازات ومن الرشح.
5- أن تكون فم الماشية ولسانها خالي من الالتهابات.
6- أن يكون الصوف وشعر الماشية ذات ملمس ناعم ونظيف، ومتكامل وغير ناحل، وقوي عند محاولة نزعه.
7- أن تكون جلد الماشية خالي من البقع والجروح والتشققات، أو الدمامل والتقيحات والتورمات.
8- أن يكون جلد الماشية لامع
9- أن تكون الماشية نشيطة الحركة وليست كسولة وذو شهية مرتفعة.
10- أن تكون الماشية غير نحيلة وتكون قوية وبصحة جيدة.
11- أن تكون منطقة الظهر والرقبة ومقدمة الصدر في الماشية ممتلئة باللحم، وألا تكون بارزة العظام تحس باليد عند لمسها.
12- ألا تكون الماشية ذات بطن منفوخ بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه.
13- أن تكون الماشية خالية من الإسهال ومظاهر الانتفاخ في مؤخرتها.