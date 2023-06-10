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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. كيفية حجز أضاحى وزارة الزراعة 2023

صدى البلد

كشف سعيد صالح مستشار وزير الزراعة،  عن سبل حجز أضاحي وزارة الزراعة ، قائلا :"  من يرغب فى الحجز عليه التوجه إلى مبنى قطاع الخدمات والإنتاج الحيواني بالدقي ويتم الحجز فى الدور السادس" .
 

ونوه "صالح" خلال تصريحات لـ " صدي البلد " ، إلى أن الحجز يتم عن طريق الفيزا فقط ليتم دفع مقدم ثم دفع باقي المبلغ عند استلام الأضحية .
 

وأكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة ،  أنه تم طرح الأضاحى فى منافذ الوزارة منذ الأسبوع الماضى ، موضحًا أنه يتم أيضا طرح اللحوم المذبوحة بجميع منافذ الوزارة بأسعار تقل عن السوق بنسبة كبيرة  .

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن 13 نصيحة للمواطنين، لشراء أضحية سليمة، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. 
 

وجاءت النصائح كما يلي

1- أن تكون رأس الماشية مرفوعة لأعلى وليس متدنية لأسفل.

2- أن تكون عين الماشية بارقة، ولا يوجد بها أي اصفرار أو احمرار، وتكون خالية من الإفرازات والدموع.

3- أن تتنفس الماشية بشكل طبيعي ولا تعاني من السعال أو النهجان.

- أن تكون أنف الماشية خالية من الإفرازات ومن الرشح.

5- أن تكون فم الماشية ولسانها خالي من الالتهابات.

6- أن يكون الصوف وشعر الماشية ذات ملمس ناعم ونظيف، ومتكامل وغير ناحل، وقوي عند محاولة نزعه.

7- أن تكون جلد الماشية خالي من البقع والجروح والتشققات، أو الدمامل والتقيحات والتورمات.

8- أن يكون جلد الماشية لامع

9- أن تكون الماشية نشيطة الحركة وليست كسولة وذو شهية مرتفعة.

10- أن تكون الماشية غير نحيلة وتكون قوية وبصحة جيدة.

11- أن تكون منطقة الظهر والرقبة ومقدمة الصدر في الماشية ممتلئة باللحم، وألا تكون بارزة العظام تحس باليد عند لمسها.

12- ألا تكون الماشية ذات بطن منفوخ بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه.

13- أن تكون الماشية خالية من الإسهال ومظاهر الانتفاخ في مؤخرتها.

حجز أضاحي وزارة الزراعة طرح الأضاحى شراء أضحية سليمة عيد الأضحى

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