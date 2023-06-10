فيتوريا لـ أحمد حجازي : أتمنى لك الشفاء ..و ننتظر عودتك أقوى

علق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عبر صفحته بإنستجرام موجها رسالة لأحمد حجازي قائد منتخب مصر و اتحاد جدة السعودي عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي قائلاً : " أحمد حجازي أتمنى لك الشفاء العاجل وننتظر عودتك أقوى".



أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء الجمعة، خضوع المدافع المصري أحمد حجازي، لعملية جراحية ناجحة، فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، يوم الأربعاء الماضي، فى العاصمة الإنجليزية لندن.



وأصدر نادى الاتحاد، بيانا رسميا، جاء فيه: "أجرى اللاعب أحمد حجازي، يوم الأربعاء الماضي، عملية جراحية فى الرباط الصليبي للركبة اليسري، تحت إشراف الجراح الإنجليزي، اندي ويليامز، فى العاصمة البريطانية لندن، تكللت بحمد الله بالنجاح".

وأضاف: "سوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة، لبرنامج علاجي، وتأهيلي قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية".