ثقافة أسوان تبدأ العرض المسرحى "معروف فى بحر الحروف"

شهد مسرح قصر ثقافة كوم امبو شمال أسوان إنطلاق العرض المسرحي "معروف فى بحر الحروف" لفرقة مكتبة الشطب وذلك ضمن فعاليات مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، من تأليف وأشعار حسام الدين عبد العزيز، موسيقى وألحان عبد المنعم عباس، مساعد مخرج أحمد شعبان، ديكور ومسكات وإخراج محمد طاهر برعى، تمثيل هشام الحاوى، عبد الرحمن جمال، كمال سعيد، ملك عيد على، يوسف محمود، منة الله محمد، كريم ضياء، على أحمد، ياسمين ناصر، أحمد عيد على .

وتدور أحداث العرض حول الأميرة التى تشترط لزواجها أن يتزوجها من يملك تاج المعرفة ويتقدم لها الكتير، منهم معروف الذى يأخذها فى رحلة للبحث عن تاج المعرفة، تتعرف من خلالها على القلم والورقة وهما أصل المعرفة، وفى نهاية العرض تتوصل إلى أن تاج المعرفة هى القراءة والكتاب هو الصديق للطفل وإكساب المعرفة والعلم.

عرض مسرحى

وتم تقديم العرض المسرحى بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الكاتب والمخرج شاذلي فرح، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، المخرج ومصمم العرائس عمرو حمزة، محمد عزت من المصنفات الفنية.

ويعتبر العرض المسرحى "معروف فى بحر الحروف" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وقدمه فرع ثقافة اسوان، ضمن نوادي مسرح الطفل بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، ويأتي في إطار إهتمام قصور الثقافة بالفنون المسرحية وتأثيرها على الطفل في توجيه وتعديل سلوكياته وتنمية مهاراته.

وتواصل مديرية الأوقاف بأسوان سلسلة الإفتتاحات للمساجد الجديدة سواء التى الإنشاء الجديد أو التى تم إجراء أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لها بواسطة وزارة الأوقاف أو من خلال الجهود الذاتية .

جهود

وفى هذا الإطار أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن جارى إستكمال إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 125 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة منذ سبتمبر 2021 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

فيما أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إبراهيم سليمان ، والشيخ أحمد حسن مدير الدعوة ، وبحضور النائب مجدى حسيبو عضو مجلس الشيوخ بأسوان ، وأيضاً القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة بإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق بوادى عبادى ، والذى تم إحلاله وتجديده بتكلفة تقديرية تصل لنحو 1.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وعلى مساحة 550 م2 ، ليستوعب أكثر من 500 مصلى .