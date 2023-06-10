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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشعبة ملتزمة بقرارات البنك المركزي

بسبب نقص الريال السعودي.. 3 عملات عربية متاحة أمام الحجاج|فيديو

الحجاج
الحجاج

قال علي الحريري، سكرتير عام شعبة الصرافة، إنه يوجد نقص واضح في الريال السعودي في مصر بسبب قلة الموارد، وهذا الوقت ليس وقت عودة المواطنين من المملكة العربية السعودية، وبالتالي يوجد نقص في الحصول على الريال السعودي، ولكن يمكن للمواطن المصري الذي يرغب في الحج استبدال الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي أوالريال القطري، أو الدينار الكويتي.

وأضاف "الحريري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن استبدال الجنيه المصري بأي عملة عربية، تساعده في استبدالها بشكل طبيعي من أي صرافة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك حل مؤقت أمام الحجاج لتوفير سيولة معه أثناء رحلة الحج.

الشعبة ملتزمة بقرارات البنك المركزي

وتابع سكرتير عام شعبة الصرافة، أن سعر الريال السعودي في الوقت الحالي 8.23، رافضا الحديث عن سعره في الأسواق أو غيره، موضحا أن الشعبة ملتزمة بقرارات البنك المركزي بصرف 500 ريال لكل حاج، والسعر الموحد في الوقت الحالي 8.23 جنيه للريال الواحد.
 

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