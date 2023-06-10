محمد رمضان : أنا اغلي مغني فى مصر .. وبطلب طيارة خاصة

حل الفنان محمد رمضان ضيفا على الاعلامي معتز الدمرداش ، ضمن حلقات برنامجه الجديدة “ ضيفي ” ، والذى يتم عرضه على قناة الشرق الفضائية .

وقال محمد رمضان : انا أغلي مغني فى مصر حالياً ، والمطرب اللي بعدي بياخد 50% من أجري ، بالإضافة اني بطلب طيارة خاصة وعدد راقصين معين .

ونشر الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أغنيتين جديدتين من فيلمه هارلي، المعروض بالسينمات في الوقت الحالي.

أغنية محمد رمضان الأولى، تحمل اسم فيلمه “هارلي”، والثانية تحمل اسم “هتجري ورايا”.

جولة محمد رمضان فى أمريكا

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.

إجازة محمد رمضان

وحصل محمد رمضان على إجازة عقب احتفاله بعيد ميلاده وقام بالسفر فى العديد من الدول الاوربية لقضاء إجازته بعد المجهود الذي بذله الفترة الماضية فى تصوير أحدث أعماله جعفر العمدة وفيلم هارلي، بالإضافة إلى مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو المفترض طرحه فى موسم عيد الأضحى.

وكان أخر أعمال محمد رمضان ، فيلم “هارلي”من محمود حميدة ومي كساب وأحمد داش ومي عمر ، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير.