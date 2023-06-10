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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحسن الأحوال الجوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفق هيئة الأرصاد.

تحسن كامل في الأحوال الجوية على شمال البلاد (السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد)، وتبقي المدن المطلة على البحر الأحمر وجنوب الصعيد متأثرة بالرمال والغبار، كما تبقى فرصة سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، ومن اليوم يشمل التحسن الكامل جميع أنحاء البلاد وتبقى الأجواء حارة نهارا معتدلة ليلا. 

وعن حالة البحر المتوسط، أشارت إلى أنه متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 


درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
العاصمة الإدارية 34 23
6 أكتوبر 35 23
بنهــــا 34 23
دمنهور 31 23
وادى النطرون 35 22
كفر الشيخ 33 22
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 23
طنطا 33 21
دمياط 29 22
بورسعيد 27 21
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 21
العريش 30 22
رفح 29 22
رأس سدر 35 20
نخل 33 14
كاترين 27 16
الطور 35 24
طابا 34 27
شرم الشيخ 38 26
الإسكندرية 27 20
العلمين الجديدة 26 20
مطروح 26 19
السلوم 29 18
سيوة 34 20
رأس غارب 37 29
الغردقة 37 27
سفاجا 39 28
مرسى علم 39 27
شلاتين 37 28
حلايب 36 28
أبو رماد 36 27
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 25
بني سويف 36 24
المنيا 35 24
أسيوط 36 25
سوهاج 39 27
قنا 40 28
الأقصر 41 28
أسوان 42 29
الوادى الجديد 39 29
أبوسمبل 41 30

هيئة الأرصاد طقس السبت تحسن الاحوال الجوية الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة

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