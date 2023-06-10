طلب إحاطة لاستغلال مسار العائلة المقدسة فى جذب الملايين من سياح العالم لمصر

تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وامين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان بطلب احاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واحمد عيسى وزير السياحة والاثار حول ماتم من اجراءات فى تنفيذ مسار العائلة المقدسة ووضعه على الخريطة السياحية العالمية خاصة بعد اعتماده من الفاتيكان كرحلة حج لجميع الاخوة المسحيين من مختلف دول العالم.

وقال المهندس أمين مسعود إن وزارة السياحة والاثار لم تتحرك بعد لاستغلال مسار العائلة المقدسة فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية لتعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة مطالباً من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة السياحة والاثار بصفة خاصة اتخاذ جميع الاجراءات بشأن هذا الملف المهم.

وقال المهندس أمين مسعود إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لتطوير واحدة من من أهم المشروعات التراثية، والحضارية والثقافية والدينية والذى توليه الدولة اهتماما كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في مصر مشيراً الى ان هذا المشروع تقدمه مصر للعالم وللانسانية جمعاء.

وأكد المهندس أمين مسعود أنه يجب الترويج لمسار العائلة المقدسة بمصر الذي يشمل حوالى ٢٥ موقع على امتداد مصر بطول مسافة ٣٥٠٠ كم ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، حيث بدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار ثم إتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان، ومنها إلى كنيسة المعادى وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل وصولًا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددًا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.

وأكد المهندس أمين مسعود أن الترويج الجيد لمشروع العائلة المقدسة يكفل جذب الملايين من سياح العالم لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والاثار ومختلف وسائل الاعلام بصفة خاصة وضع خطط وسياسات جديدة لملف الترويج للسياحة المصرية عالمياً بعد فشل وسائل الترويج التقليدية فى تحقيق اهدافها لصالح هذا القطاع الذى كان فى مقدمة القطاعات الاقتصادية الجاذبة للعملة الصعبة والموفرة للملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.