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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما.. وضع اللبن في هذا المكان يسبب كوارث صحية.. وهذه الأبراج شديدة التوتر

عقد قران أبن علي
عقد قران أبن علي الحجار

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

خطر الإصابة بنوبة قلبية يزداد في هذا اليوم من الأسبوع| دراسة صادمة

وفقًا لبحث جديد ، من المرجح أن يتعرض الأشخاص لنوبات قلبية خطيرة يوم الاثنين أكثر من أي يوم من أيام الأسبوع، تم تقديم نتائج الدراسة في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية (BCS) في مانشستر، أجرى الدراسة أطباء في صندوق بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية والكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، تمت دراسة أكثر من 20000 مريض لهذا الغرض.
 

بفستان ملفت.. زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنان علي الحجار وأسرته خلال الاحتفال بعقد قران نجله وسط أجواء عائلية.

لفتت زوجة علي الحجار الأنظار في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا طويلا اتسم بالنقوشات و الألوان المبهجة المتناسقة مع أجواء المكان.

وضع اللبن في هذا المكان يسبب مشاكل صحية خطيرة.. احذروا

تخزين اللبن بطريقة صحيحة من الأشياء المهمة، لأنه من الأطعمة الحساسة للغاية، فالحليب الطازج لا يجب وضعه  على الإطلاق في باب الثلاجة و يفضل تخزينه في الجزء الخلفي، بعيداً عن باب الثلاجة للحفاظ على درجة حرارة منخفضة وثابتة .

أبراج شديدة التوتر والصلابة.. هل أنت منهم؟

لا يستطيع بعض الأشخاص التراجع عن قراراتهم بمجرد أن يتخذوها، هم متجمدون ومتوترون لن يسمعوا أي كلمة من أي شخص، حتى لو كان هذا الشخص على حق، إنهم ليسوا مرنين في قراراتهم على الإطلاق، ومستعدون دائمًا للتغلب على الأشخاص الذين يتحدون سلطتهم، وقد يكون من الصعب جدًا العمل مع هؤلاء الأشخاص.

 

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