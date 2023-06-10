الحاجة موجودة وبجودة عالية.. الزراعة تبعث رسالة طمأنة للمواطنين بشأن اللحوم

تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن جهود الدولة في خفض أسعار اللحوم، قائلًا إن الدولة قامت بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، بجانب زيادة حجم المعروض، من خلال الموافقة على دخول 170 ألف رأس ، وذلك لتوفير البدائل أمام المواطن المصري وخلق حالة من الوفرة في الأسواق.

وأكد “القرش” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فاضئية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه دائمًا ما تحرص وزارة الزراعة على تقديم اللحوم البلدية داخل منافذها وذلك بجودة عالية، معقبًا: “ قصة الجودة دي مفيش فيها أي قلق خالص الحاجة موجودة وبجودة عالية”.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ، إلى أن زيادة كمية المعروض من الأعلاف تعمل على تشجيع المربين على تربية المزيد؛ وبالتالي تزيد الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيًا على المعروض في الأسواق.



هل يوجد تقنين للكميات التي سيتم شرائها من خلال منافذ الوزارة؟



و أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية لم تقوم بمثل هذا الأمر، موضحًا: “الدولة عمرها ما حاطت تقنين على عملية الشراء في عز الأزمات الدولية اللي كنا بنشهدها.. وده بفضل المشروعات اللي الدولة نفذتها”.

