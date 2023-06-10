العثور على أربعة أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا .. شاهد

عرضت فضائية “ يورونيوز ” تقريرا عن العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا .

وبحسب التقرير فإن الرئيس غوستافو بيترو، أعلن الجمعة في تغريدة على تويتر العثور على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل أربعين يوما

وكتب الرئيس الكولومبي في تغريدته التي أرفقها بصورة لعسكريين وسكان أصليين شاركوا في عمليات البحث والعثور على المفقودين الأربعة "عثر على الأطفال الضائعين منذ أربعين يوما أحياء". ويبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاما وأصغرهم سنة واحدة.