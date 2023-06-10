الرئيس السيسي: مصر حريصة على نهاية الاقتتال بين أشقائنا في السودان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تأتي في إطار حرصه على البرامج التدريبية والتأهيلية المختلفة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خلال كلمته بالأكاديمية العسكرية: “الزيارات الخارجية التي قمنا بها في أفريقيا شملت زامبيا وأنجولا وموزمبيق”.

وأضاف: “السياسة المصرية حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول المجاورة؛ كما نسعى لتعميق العلاقات السياسية والتعاون مع الدول الأفريقية، وقمنا بتسليم قيادة الكوميسا لزامبيا”.

وأكد أن مصر حريصة على نهاية الاقتتال لأشقائنا بالسودان؛ منوها إلى أن السياسة المصرية تحرص على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول سواء ليبيا أو السودان.

