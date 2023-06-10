عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا : وضع اللمسات النهائية لاستعدادات انطلاق ماراثون الثانوية العامة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالإشراف على وضع اللمسات النهائية لاستعدادات المحافظة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الإثنين 12 يونيو الجاري وتستمر حتى يوم 13 من الشهر المقبل، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 40 ألفاً و 704 طالبا منهم 22 ألفا و937 طالبا علمي علوم، و 2443 طالبا علمي رياضة، و 15 ألفا و324 طالبا بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 100 لجنة.

 ومن جانبه أكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم الانتهاء من تجهيز 38 استراحة لاستقبال المراقبين والملاحظين المشرفين على 100 لجنة عامة داخل 9 إدارات تعليمية بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية تكون على اتصال مستمر بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للإبلاغ الفوري عن أي مشكلات طارئة والعمل على حلها فورا.

ففي سمالوط شمال المحافظة، انتهت الوحدة المحلية من تركيب المظلات أمام بوابات اللجان لحماية الطلاب من التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء الدخول والخروج، ووضع حواجز أمنية تشكل ممرات لتنظيم حركة الطلاب على مسافات آمنة بينهم , كما تم التنسيق بين الإدارة الصحية وشركة الكهرباء والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ورؤساء القرى والأحياء لتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب خلال أدائهم للامتحانات.

وإلى ديرمواس جنوبا، حيث تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 8 لجان بدائرة المركز , وإقامة مداخل من الفراشة والمظلات أمام المدارس للوقاية من حرارة الشمس، l ورفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والاهتمام بإجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه بالمدارس، والتنسيق مع شركتي الكهرباء والاتصالات لتلافي الأعطال، وكذلك الترتيب مع الإدارة الصحية ومرفق الإسعاف وإدارة المرور للتأكيد على تمام الجاهزية لمواجهة أى طارئ قد يحدث أثناء أداء الامتحانات.

أسامة القاضي محافظ المنيا أستعدادات المحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا غرفة العمليات الرئيسية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلها بساعات .. هل يتم إيقاف كهربا قبل نهائى إفريقيا أمام الوداد بسبب الزمالك؟

على طريقة مورينيو .. الوداد يفاجئ الأهلي بخدعة بلجيكية قبل نهائي إفريقيا

ميكالي: أشكر الزمالك و3 أندية أخرى.. وقادرون على التتويج بلقب أمم أفريقيا

الرئيس السيسي يحضر تشييع جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي .. صور

هبوط حاد في أسعار الذهب العالمية | تفاصيل

الأهلي أم الوداد.. توقعات ميدو لنهائي أبطال أفريقيا

عمره ما هيكسب بطولات.. بيومي فؤاد يهاجم مشجع الزمالك

أوسوريو يقرر رحيل عدد كبير من نجوم الزمالك.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

101 لجنة تستقبل 40 ألف طالب وطالبة.. تعليم المنيا : إنهاء إستعدادات امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن الاجتماعي تودع أول أفواج الحجاج من مطار القاهرة

الأردن.. حقيقة اختراق البريد الخاص برئيس مركز الأمن السيبراني

عبدالحي أديب شيخ كتاب السيناريو.. شكل وعي وثقافة الجمهور وترشح للأوسكار

نشرة المرأة والصحة|زوجة علي الحجار تتألق في عقد قران نجلهما.. وضع اللبن في هذا المكان يسبب كوارث صحية.. وهذه الأبراج شديدة التوتر

الهند تحذر المواطنين من إعصار فوق بحر العرب

بعد حفل إحياء ذكراه.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يوجه رسالة نارية لإدارة الأوبرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج حنينة وعاطفية ومشاعرها جياشة

10علامات خطيرة تنذرك قبل الإصابة بالفشل الكلوي

فستان محتشم.. هبة مجدي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

تناول هذا المشروب أكثر من 6 مرات يوميا يصيبك بمرض قاتل

فيديو

أنا أغلى مطرب وهذا سر ركوبي طائرات خاصة.. تصريحات نارية لـ محمد رمضان

شاهد.. رقصة خيرى رمضان وزوجته في حفل زفاف ابنه

السفينة تيتانيك تبوح بسر جديد.. تعرف عليه| فيديو جراف

قصة هزت مواقع التواصل.. أردني يلم شمل أسرة مصرية بعد فراق 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ