برلمانية: جولة الرئيس السيسي الأفريقية تعزّز أواصر التعاون وتدفع عجلة التنمية

أشادت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب ، بجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الأفريقية والتي شملت زامبيا ، وانجولا، وموزمبيق ، تعكس مدى الحرص علي تعميق أواصر التعاون في القارة الأفريقية ، وتدفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية .

واكدت "جابر" أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي بالعاصمة الزامبية لوسكا والتى انعقدت تحت شعار " التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا مزدهرة مُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة" مؤكدة انها تعكس الدور الكبير الذي قامت به مصر في دفع مسيرة التعاون مع الدول الأفريقية لدعم التنمية في مختلف المجالات وتحقيق الاستقرار والتنمية بدول الكوميسا.



وأوضحت "جابر" في تصريحات صحفية لها اليوم باهمية ما حققته مصر خلال تولي "الكوميسا" هو ما إنعكس علي تعزيز اوجة التعاون في كافة المجالات وهو ما أثني عليه المشاركون في القمة مؤكدة أن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تولي القارة الأفريقية إهتماماً كبيراً وحرص علي توطيد العلاقات والعمل علي فض المنازعات ، حيث تولت مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي وما تمثل من الرؤية المصرية الثاقبة في التعامل مع القضايا الأفريقية ولتحقيق التكامل مع القارة الأفريقية.



وأشارت الى أن تاكيد الرئيس السيسي، علي الدور الذي تقوم به لتهدئه الاوضاع في السودان، كدولة جوار مباشر مشيدة بأهمية دعو الرئيس السيسي، لكافة الدول لتوفير الدعم اللأزم للأشقاء في السودان حيث قال الرئيس في كلمته يدفعنا ما تقدّم، إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذي يمر بتحديات، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه.. وأؤكد هنا، أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل كافة المساعى، مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف «السودان الآمن المستقر».. واتصالا بذلك، تستمر مصر في استضافة أبناء دولة السودان الشقيق.. وإننى أدعو كافة الدول، لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.



وأكدت عضو النواب ، أن مصر تبذل جهوداً كبيرة من أجل تعميق وتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية مشيرة إلى وجود عدد من الثوابت التي تتبعها الدولة المصرية في سياستها الخارجية منها الدفاع عن حق القارة في التنمية.