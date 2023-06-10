85 كيلو فضية.. مفاجأة حول منزل متسولة قنا المتوفاة

كشف محمود ياسين شاهد عيان، تفاصيل العثور على مليون جنيه فكة في منزل متسولة في محافظة قنا.



وقال محمود ياسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كنت على علم بهذه السيدة منذ 15 سنة وأهل الخير تبرعوا بمكان كي تقيم فيه ".

وأضاف محمود ياسين :" هذه السيدة كانت تتسول في الشوارع طوال اليوم وتعود إلى منزلها ومنذ 11 يوم توفت في المستشفى ".

وتابع محمود ياسين :" حاولنا التواصل مع أهل السيدة المتوفية كي يقوموا بدفنها وشقيقتها كانت رافضة استلام شقيقتها المتوفاة ".

وأكمل محمود ياسين :" أهل الخير عرضوا دفن السيدة المتوفاة في المقابر الخاصة بهم وأهل البلد شاركوا في الجنازة ودفناها"، مضيفا:" صاحب منزل السيدة المتوفاة هو من قام بفتح مكان إقامة السيدة ووجدنا الأموال الفكة بكميات كثيرة ".

ولفت محمود ياسين :" استدعينا أهل السيدة المتوفاة وتم إعطائهم 85 كيلو جنيه فكة و2 كيلو ورق فئة جنيه ونصف جنيه"، مضيفا:" لم نجد ذهب في منزل السيدة المتوفاة".