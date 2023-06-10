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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة في مصر.. 16 قارئا في المسجد الأحمدي بطنطا | صور

قراء مصر
قراء مصر

انعقدت اليوم السبت 10 يونيو 2023م، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية.

ترأس المقرأة، الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، وبحضور القارئ الشيخ محمد بسيوني، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ سيد الغيطاني، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، والقارئ الشيخ نصر أبو الجلاجل، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.

كما حضر المقرأة، الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة هدى حميد معوض مدير عام التحرير والنشر بالمجلس ‏الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، ‏والشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل المديرية، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن، والشيخ محمد كساب مدير عام الإرشاد، والشيخ محمد عبد الغني ‏صوله مدير الدعوة، والدكتور مجدي الرفاعي مدير إدارة شئون الإدارات، و عبد العزيز عمران، وجمع غفير من رواد المسجد.

وبدأت التلاوة من قول الله تعالى: "وَمَنْ ‌يُسْلِمْ ‌وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ".


وفي مفتتح جلسة التلاوة المباركة أكد الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء أن وزارة الأوقاف تقدم كل ما هو جديد ومتنوع وما لم تُسبق إلى مثله من قبل، حيث أقيمت مقارئ القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، ثم تقام لأول مرة بالمسجد الأحمدي بطنطا، تيسيرًا على الجمهور الراغبين في متابعة هذه المقارئ المتميزة.

قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر
قراء مصر

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