وزيرى: مدبولى طلع على سقالة 18 مترا لنقل شكر الرئيس لمرممي الآثار

أكد مصطفى وزيري،الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، أن ترميمات الأثار أخذت منحنى متطورا للغاية منذ 5 سنوات، معقبا:" إديهم تتلف فى حرير".

وأوضح مصطفى وزيرى، خلال حواره مع برنامج " الحياة اليوم"،المذاع عبر قناة "الحياة"، أن النقوش على المعابد كانت مختفية بسبب الاتساخات وتقرر إزالتها بواسطة المرممين والمرممات.



وتابع مصطفى وزيرى قائلا:" المرمم أو المرممة كان بيقف على سقالة ارتفاعها 18 متر ويشتغل، وعملنا فيديو صغير واتنشر فى 2019".

عبد الفتاح السيسى



وأوضح مصطفى وزيرى، الفيديو شاهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقبيل افتتاح طريق الكباش حضر الدكتور مصطفى مدبولى إلى الأقصر حاملا رسالة دعم للجميع.

وأضاف وزيرى قائلا:" رئيس الحكومة بنفسه طلع على سقالة ارتفاعها 18 متر وقلنا انا جاى برسالة شكر من الرئيس على المجهود اللى بتعملوه".