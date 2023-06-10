سفير مصر بالمغرب يكشف أعداد جماهير الأهلي في مباراة الوداد المغربي .. فيديو

قال السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، إن مباراة الأهلي والوداد المغرب بين فريقين أشقاء.

وأضاف السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الجانب المغربي وفر كل شيء للنادي الأهلي حتى قبل ما يصل الأهلي إلى الدار البيضاء، وذلك فيما يتعلق بالناحية التنظيمية والتأمين والاهتمام بشكل عام وراحة البعثة وتأمين الجماهير القادمة من القاهرة".

وأشار السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، : "منطقة شمال أفريقيا لها خصوصية في التشجيع بالمباريات"، موضحا: "مدرج النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يتسع لـ2000 مشجع أهلاوي".

وأوضح: "نعول بشكل أساسي على حضور الجالية المصرية لأن الجماهير التي ستأتي من مصر ليست كبيرة، ونتوقع امتلاء مدرجات جماهير الأهلي في مباراة غدا"، مضيفا: "الروح المعنوية للاعبي النادي الأهلي مرتفعة".