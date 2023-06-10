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رئيس التحرير
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تعليم

المنشاوي: جامعة أسيوط تسير بخطى ثابتة لتصبح خضراء صديقة للبيئة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط  استقبال الجامعة غدًا الأحد ، لجنة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، وذلك في إطار المسابقة التي تنظمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي لاختيارأفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وخلال الزيارة تقوم اللجنة بجولة تفقدية للجامعة لمعاينة ما تم إنجازه على الطبيعة، كما تعقد اللجنة عدة جلسات لمناقشة مختلف الملفات البيئية والتي حققت الجامعة فيها إنجازات كبيرة.

 تهدف المسابقة الوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة، ومعايير جودة البيئة، ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

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وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط بكافة كلياتها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق جامعة خضراء، تسعى لأن تكون أكثر صداقة للبيئة، إذ تمّ بناء أول سطح أخضر مكثّف بكلية الزراعة، وتسعى الجامعة إلى تطبيق عدد من السياسات الخضراء سعياً لتكون ضمن قائمة الجامعة الصديقة للبيئة محلياً وعالمياً، مضيفًا أن الجامعة وضعت من بين أهدافها تحقيق الإستدامة في كافة المجالات بدءً من البنية الأساسية التي تشمل المباني والمرافق والمساحات الخضراء والطرق، ووصولاً إلى المجال الفكري المتمثّل في المقرّرات الدراسية والمساعي البحثية. وانطلاقاً من هذه الرؤية والأهداف، فقد بدأ العمل بالفعل تنفيذ العديد من المشاريع البيئية، التي تظهر نتائجها على أرض الواقع، من خلال ازدياد المساحات الخضراء في الجامعة، واستعمال مصادر الطاقة البديلة وتخريج أجيال واعية بالقضايا البيئية وأهميّتها. بالإضافة إلى إنشاء شبكة سحابية تتيح لجهاز حاسوب واحد أن يحلّ محلّ 10 أو 12 جهازاً ممّا يسهم بشكل كبير في تخفيض استهلاك الطاقة.

  وأكد الدكتور المنشاوي على سعي الجامعة إلى تقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 40 إلى 60% في المستقبل القريب، كما أنها تعمل على تقليل هدر المياه من خلال إعادة استخدام المياه الرمادية، وتنظيم وتنفيذ العديد من الأنشطة، وقد أقرت الجامعة أن يكون شهر نوفمبر من كل عام هو شهر المُناخ تستعرض فيه الجامعة ما تم فيها من إنجازات.

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