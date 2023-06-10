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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صلاح حليمة : تجربة مصر في التنمية تركز على تطوير البنية التحتية

صلاح حليمة
صلاح حليمة

قال  السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إن الدور المصري كان مستمر طوال الفترة السابقة في القارة السمراء، لكنه لم يكن يسير وفقًا للآليات المتطلبة إفريقياً، القائمة على اعداد زيارات ولقاءات على مستوى الرؤساء، ولهذا الدور المصري ظهر بشكل جيد عندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، واعتمد آلية  سياسة  القادة. 


وتابع "حليمة"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتنمية تركز على تطوير البنية التحتية، والاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة، وهذا ما يحدث في القارة السمراء خلال الفترة الحالي. 


ولفت إلى أن مصر أنشأت صندوق لدعم مخاطر الاستثمار خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين في القارة الإفريقية.


وأشار إلى أن المعلومات حول إفريقيا متوفرة ودقيقة لدى هيئة دعم الصادرات، والتمثيل التجاري والأمم المتحدة، ولكن المشكلة تتمثل في عدم توفر الامن بشكل كبير، وهذا يمثل نوع من المخاطرة، وهذا الامر يجب أن يُبحث بأفضل شكل ممكن.
 

المصري للشؤون الأفريقية

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