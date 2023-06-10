أكبر تمساح في العالم يحتفل بعيد ميلاده.. عمره مفاجأة

يحتفل التمساح «كاسيوس» أكبر تمساح في العالم بعيد ميلاده الـ 120 هذا الأسبوع في أستراليا، وفقًا لما أوردته شبكة ABC News.

يعد التمساح كاسيوس عملاقًا للمياه المالحة، ويبلغ طوله حوالي 18 قدمًا، ويقيم حاليًا في منتزه مارينلاند كروكودايل في جرين آيلاند في كوينزلاند بأستراليا.

يعيش الزاحف العملاق في الحديقة منذ عام 1987 ويحمل بفخر موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر تمساح في العالم.

يقول «جرايم ويب» الباحث في التماسيح والذي كان أحد الأشخاص المكلفين بمراقبة كاسيوس لـ ABC News إن التماسيح بهذا الحجم الضخم ليست طبيعية، فقد بلغ طول التمساح 16 قدمًا و 10 بوصات عند أسره.



ونقلت شبكة ABC عن ويب قوله "كان يبلغ طوله 16 قدما و 10 بوصات مع 6 بوصات إضافية على الأقل من الذيل وفقد بعض الخطم".

ووفقًا لـ ويب تم تقدير عمر كاسيوس ما بين 30-80 عامًا في وقت الإمساك به عام 1984 في نهر فينيس في الإقليم الشمالي لـ أستراليا.

وبالمثل أكد «تودي سكوت» الذي أحضر التمساح العملاق إلى الجزيرة الخضراء في عام 1987، أن تقديرات الباحثين تشير إلى أن كاسيوس يبلغ من العمر حوالي 120 عامًا.

على الرغم من عمره، يواصل كاسيوس إظهار حيوية ملحوظة، ويبرز كواحد من الزواحف الأكثر حيوية وجاذبية في الحديقة.