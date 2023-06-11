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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مهارات العرض الفعال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل والاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات يقدم المركز اليوم برنامجا تدريبيا عن مهارات العرض الفعال لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات اليوم الاحد ١١ يونيو و تستمر حتي  الاثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣.

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جدير بالذكر أن الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أكد  على أهمية توظيف البرامج والمقررات الدراسية فى حل المشكلات الميدانية بما يتسق مع أولويات الدولة الاستراتيجية وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة حلوان، أن طلاب كلية التربية شاركوا فى المسابقة النهائية للمشاريع الطلابية في إطار برنامج التبادل الافتراضي هايفر بالتعاون مع جامعة فلوريدا الأمريكية FAMU، وبتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وهو برنامج محاضرات افتراضية تبادلية لتعزيز الانشطة التدريسية وتطوير مشروعات مشتركة بين الطلاب من الجامعات العربية والجامعات الأمريكية بتمويل كامل من الحكومة الأمريكية.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالتعاون المثمر بين جامعة حلوان والشركاء الدوليين، حيث أسفر التعاون مع السفارة الأمريكية ومعهد التربية الدولية عن تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم للتواصل مع نظرائهم من الطلاب الدوليين  بما يعزز مخرجات التعلم ومواصفات الخريج الدولي.

جامعة حلوان تنمية القدرات والمهارات دار الضيافة كلية التربية البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

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