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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كفر الشيخ.. إنشاء حرم «آمن» حول لجان الثانوية العامة بمدينة بيلا | صور

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة

أنهت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من إنشاء حرم آمن أمام لجان الشهادة الثانوية العامة والبالغ عددها 7 لجان موزعين بنطاق المدينة، لمنع تكدس أولياء الأمور بمحيط اللجان، لتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة، لمساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

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وكان رئيس مركز ومدينة بيلا، قد أعلن اليوم السبت، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، التي تنطلق الاثنين المقبل، من حيث جاهزية المدارس التي ستكون بها لجان امتحانات الثانوية العامة من نظافة ورفع كافة الإشغالات حول محيط اللجان ، وأيضا جاهزية الاستراحتين المعدتين لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام علي مستوي إدارة بيلا التعليمية 2433 طالبًا وطالبة مقسمين بين طلاب الشعبة علمي علوم، وعلمي رياضة، و الشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 7 لجان امتحانية.

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