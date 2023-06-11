كيفية إرسال شكوى إلى وزارة البيئة والحصول على موافقات للمشاريع

نشر الموقع الرسمي لوزارة البيئة خطواط لارسال شكوى الي وزارة البيئة عن طريق ارسال الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg)، الخط الساخن 16528، حيث تم الربط مع البوابة فى أبريل 2018.

ويتم إرسال الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة، كما يمكن متابعة الاستعلام بالإضافة إلى الشكاوى والتى تم ادخالها على موقع الوزارة من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.

كيف الحصول على موافقة بيئية للمشروعات التي تحتاج موافقات بيئية

يتم التعرف على المشروعات التى تحتاج إلى موافقة بيئية من خلال صفحة " تقييم الأثر البيئى" الموجودة فى "الخدمات"، وتكون الموافقة البيئية للمشروع عن طريق اتباع الإجراءات الموضحة فى الصفحة.

متوفر أيضا فى نفس الصفحة النماذج المطلوبة كذلك يوجد خدمة "الاستعلام عن موقف المشروعات" التى قدمت أوراقها، بالإضافة إلى "أدلة إرشادية" للمساعدة فى إجراء دراسة التقييم البيئى المطلوبة.