فنون تطبيقية حلوان : تصحيح الامتحانات يوميا لإعلان النتائج في أسرع وقت

بدأت 20 كلية بجامعة حلوان ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر ان تستمر امتحانات نهاية العام الدراسي حتى نهاية يونيو 2023.

وكشفت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، موعد إعلان نتائج امتحانات نهاية العام 2023 لجميع الفرق الدراسية،موضحة بدء عملية تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب منذ انطلاق الامتحانات دون وجود أي معوقات.

وتابعت أن التصحيح يتم إلكترونيًا للبابل شيت فقط، أما بعض المقررات التي يوجد بها أسئلة مقالية يتم تصحيحها من قبل أعضاء هيئة التدريس، مضيفة أن أسئلة الامتحانات متنوعة ولا يوجد رصد أي شكاوي من الطلاب حتى يومنا هذا.

جدير بالذكر أنه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه لمعرض الطلاب الوافدين بالفرقة الأولي بكلية التربية الفنية، عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات وإبداعاتهم.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الكلية بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والأنشطة المختلفة للطلاب الوافدين وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.