روسيا تكشف تفاصيل محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن محاولة أوكرانية لاستهداف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود، مؤكدة أن قواتها تمكنت من إحباطها وتدمير جميع الزوارق التي شاركت في العملية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع في بيان لها، اليوم الأحد، إن "القوات الأوكرانية قامت في حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو، بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "برييازوفه" التابعة لأسطول البحر الأسود، وذلك باستخدام 6 قوارب سريعة مسيرة عن بعد".

وأضافت أن سفينة "برييازوفه" الروسية كانت تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان الأمن على طول "السيل التركي" و"السيل الأزرق"، لخطوط أنابيب الغاز في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تصدت للهجوم وتمكنت من تدمير جميع القوارب بنيران أسلحة السفينة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سيفاستوبول.

وأوضحت أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي أضرار كما أن السفينة لم تتعرض لأي إصابات.