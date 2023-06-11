لاعب الزمالك السابق: حكم مباراة الأهلي والوداد هو من يحدد بطل دوري الأبطال

يلتقي الأهلي مع الوداد فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى مركب محمد الخامس فى إياب نهائي أفريقيا، بعدما فاز الأهلي فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وكتب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نهائي دوري أبطال أفريقيا خطورة الوداد المغربي المهاجم سامبو والحسوني والكور الثابتة والعرضيات وضربات جزاء للوداد”.

وتابع: “الحكم بشكل كبير هو من يحدد بطل دوري أبطال أفريقيا، بيرسي تاو وحسين الشحات لازم يكونوا افضل اتنين في الملعب النتيجة ستحسم من خلال مستواهم، خصوصا تاو”.

واختتم: "أعتقد الثقة الزيادة والغرور للاعبي الوداد ستحسم نتيجة اللقاء للأهلي لو استغل المهاجمون الفرص المتاحة، أهم اختبار لكولر خلال الموسم".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.