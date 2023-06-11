بالأسماء .. منطقة أسوان الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية أسماء الأوائل على الشهادتين الإعدادية والابتدائية أيضاً ، وذلك بعد اعتماد النتائج بنسبة نجاح بلغت 78% للشهادتين.

وكانت قد شملت أسامة شعبان محمد حافظ، معهد أسوان الإعدادى النموذجى، بمجموع 99.5%، يحيى محمد سيد محمود، معهد الصعايدة الإعدادى بنين، بمجموع 99.40 %، وأسماء شعبان محمد حافظ، معهد فتيات أسوان النموذجى، بمجموع 99.10%، و محمد أبو الحجاج حسن محمد، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 99%، و يوسف تاج الدين عبدالرحيم محمد، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.5%, و المؤيد محمد مهلل عبدالباسط، معهد الصعايدة الإعدادى بنين، بمجموع 98.40%، و يحيى محمود محمد حمدنالله، معهد كوم أمبو النموذجى بنين، 99.40 %، و شهد محمد عثمان موسى، معهد فتيات الشيخ أحمد عبدالباسط، بمجموع 98.30%.

أوائل

أوائل منطقة أسوان الأزهرية

كما تضمنت أسماء الأوائل كل من ندا طارق أحمد عبد الظهر، معهد فتيات الكاجوج الإعدادى، بمجموع 98.30%، ومحمد جمال عبدالمجيد زارع، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.20% ، وأية عبدالعال جمعة إبراهيم، معهد فتيات كوم أمبو، بمجموع 98.20%، أحمد محمد زكى بدوى، معهد أسوان الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.20%، فاطمة معمر عبد الراضى محمد، بمجموع 98.20%.

بينما جاءت أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية الأزهرية "كفيف" شيماء خميس رشدى حسن، معهد فتيات الصعايدة، بمجموع 93%، ويوسف عبدالرحمن عوض جادو، معهد بنين المريناب، بمجموع 78%، وطارق سعد عبد الباقى عبدربه، معهد بنين منيحه، بمجموع 70%، و طه سعيد أحمد مسلوب، معهد بنين كوم أمبو، بمجموع 66%.

الشهادة الإعدادية

أوائل منطقة أسوان الأزهرية

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الابتدائية الأوائل هم عمار رمضان رزق بدوى، معهد الفتح المبين المحمودية، بمجموع 99.5%، وبتول أيمن محمد كريم، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 99.1%، وجنا محمد أحمد محمد سنا، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 99.1%، وعبدالله أحمد محمد كامل، معهد الفتح المبين المحمودية، بمجموع 99.1%، مؤمن على حسين على، معهد أبو الحسن الشاذلى، بمجموع 99.1%، ومريم سراج عبد الجليل عبد القادر، معهد أسوان النموذجى، بمجموع .98.8%، وفاطمة محمود بدرى معهد الكلح شرق، بمجموع 98.5%، ومعاذ أحمد عطيتو، معهد كوم أمبو النموذجى، بمجموع 98.5%، وأية كامل محمد جاهين، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 98.4%، ورهف مصطفى عوض جودة، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 98.4%.