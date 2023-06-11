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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. منطقة أسوان الأزهرية تعلن أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

أوائل منطقة أسوان
أوائل منطقة أسوان الأزهرية

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية أسماء الأوائل على الشهادتين الإعدادية والابتدائية أيضاً ، وذلك بعد اعتماد النتائج بنسبة نجاح بلغت 78% للشهادتين.

وكانت قد شملت أسامة شعبان محمد حافظ، معهد أسوان الإعدادى النموذجى، بمجموع 99.5%، يحيى محمد سيد محمود، معهد الصعايدة الإعدادى بنين، بمجموع 99.40 %، وأسماء شعبان محمد حافظ، معهد فتيات أسوان النموذجى، بمجموع 99.10%، و محمد أبو الحجاج حسن محمد، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 99%، و يوسف تاج الدين عبدالرحيم محمد، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.5%, و المؤيد محمد مهلل عبدالباسط، معهد الصعايدة الإعدادى بنين، بمجموع 98.40%، و يحيى محمود محمد حمدنالله، معهد كوم أمبو النموذجى بنين، 99.40 %، و شهد محمد عثمان موسى، معهد فتيات الشيخ أحمد عبدالباسط، بمجموع 98.30%.

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أوائل

أوائل منطقة أسوان الأزهرية

كما تضمنت أسماء الأوائل كل من ندا طارق أحمد عبد الظهر، معهد فتيات الكاجوج الإعدادى، بمجموع 98.30%، ومحمد جمال عبدالمجيد زارع، معهد دراو الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.20% ، وأية عبدالعال جمعة إبراهيم، معهد فتيات كوم أمبو، بمجموع 98.20%، أحمد محمد زكى بدوى، معهد أسوان الإعدادى النموذجى، بمجموع 98.20%، فاطمة معمر عبد الراضى محمد، بمجموع 98.20%.

بينما جاءت أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية الأزهرية "كفيف" شيماء خميس رشدى حسن، معهد فتيات الصعايدة، بمجموع 93%، ويوسف عبدالرحمن عوض جادو، معهد بنين المريناب، بمجموع 78%، وطارق سعد عبد الباقى عبدربه، معهد بنين منيحه، بمجموع 70%، و طه سعيد أحمد مسلوب،  معهد بنين كوم أمبو، بمجموع 66%.

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الشهادة الإعدادية

أوائل منطقة أسوان الأزهرية

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الابتدائية الأوائل هم عمار رمضان رزق بدوى، معهد الفتح المبين المحمودية، بمجموع 99.5%، وبتول أيمن محمد كريم، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 99.1%، وجنا محمد أحمد محمد سنا، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 99.1%، وعبدالله أحمد محمد كامل، معهد الفتح المبين المحمودية، بمجموع 99.1%، مؤمن على حسين على، معهد أبو الحسن الشاذلى، بمجموع 99.1%، ومريم سراج عبد الجليل عبد القادر، معهد أسوان النموذجى، بمجموع .98.8%، وفاطمة محمود بدرى معهد الكلح شرق، بمجموع 98.5%، ومعاذ أحمد عطيتو، معهد كوم أمبو النموذجى، بمجموع 98.5%، وأية كامل محمد جاهين، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 98.4%، ورهف مصطفى عوض جودة، معهد أسوان النموذجى، بمجموع 98.4%.

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