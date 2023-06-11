الخوف من الراحة.. آخر كلمات الروائي حمدي أبو جليل قبل وفاته

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والروائي الكبير حمدي أبو جليل عن عمر ناهز 56 عاماً، وفقًا لما أعلنته ابنته هالة أبو جليل على صفحتها الشخصية فيسبوك.

وكان قد نشر الكاتب الكبير حمدي أبو جليل منذ أيام متحدثًا عن الموت عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك قائلا" الخوف من الموت كالخوف من العدم، الأدق الخوف من الموت كالخوف من الراحة".

حمدي أبو جليل.. رحلة قصيرة

وحمدي أبو جليل، روائي وكاتب قصص قصيرة، ولد في الفيوم سنة 1967، وكان كتابه الأول عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة التي نشرت في عام 1997 تحت عنوان "أسراب النمل"، أما مجموعته الثانية "أشياء مطوية بعناية فائقة" والتي صدرت في عام 2000 وفازت بالعديد من الجوائز الأدبية.

صدر لـ حمدي أبو جليل عدة مؤلفات من بينها: "الفاعل" و"لصوص متقاعدون" الصادران عن دار الشروق، و"طي الخيام"، و"الأيام العظيمة البلهاء"، و"نحن ضحايا عك"، و"قيام وانهيار الصاد شين".