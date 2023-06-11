خالد بيومي يوجه رسالة لـ الأهلي قبل موقعة الوداد

حرص، المحلل الرياضي خالد بيومي علي دعم وتحفيز للاعبي النادي الأهلي قبل المباراة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر "بالتوفيق لرجالة الاهلي اليوم باذن الله"

يلتقي الأهلي مع الوداد فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، فى مركب محمد الخامس فى إياب نهائي أفريقيا، بعدما فاز الأهلي فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس، والفوز بهدف دون رد في مباراة العودة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.